Coronavirus, Conte: 'A Natale stretta aggiuntiva per massima resilienza' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) 'Stiamo lavorando per cercare di rinforzare il piano natalizio. Noi dobbiamo arrivare in condizione di massima resilienza'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando delle nuove misure anti-Covid ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 dicembre 2020) 'Stiamo lavorando per cercare di rinforzare il piano natalizio. Noi dobbiamo arrivare in condizione di'. Lo ha detto il premier Giuseppeparlando delle nuove misure anti-Covid ...

