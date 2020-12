Che Dio ci aiuti 6 quando inizia, novità “croccanti”: a cosa sono arrivati gli sceneggiatori (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Rai ha trasmesso ieri, martedì 15 dicembre 2020, il promo della nuova stagione di “Che Dio ci aiuti”, la fiction con protagonista Elena Sofia Ricci, che da anni appassiona milioni di telespettatori. Una piacevole sorpresa, soprattutto tenendo conto dell’emergenza Covid, che ha rallentato il regolare svolgimento delle riprese. Un ritorno che porta con sé alcune “croccanti” novità: “Che Dio ci aiuti 6” riprende dalle situazioni che abilmente gli sceneggiatori avevano lasciato in sospeso nel capitolo precedente. E sono tanti i nodi da sciogliere, in primis l’avvicinamento alla religione di Azzurra Leonardi, personaggio presente sin dalla prima puntata della serie. leggi anche l’articolo —> Elena Sofia Ricci senza età, mai vista così: «Accipicchia», sotto l’abito da suora! “Che Dio ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Rai ha trasmesso ieri, martedì 15 dicembre 2020, il promo della nuova stagione di “Che Dio ci”, la fiction con protagonista Elena Sofia Ricci, che da anni appassiona milioni di telespettatori. Una piacevole sorpresa, soprattutto tenendo conto dell’emergenza Covid, che ha rallentato il regolare svolgimento delle riprese. Un ritorno che porta con sé alcune “: “Che Dio ci6” riprende dalle situazioni che abilmente gliavevano lasciato in sospeso nel capitolo precedente. Etanti i nodi da sciogliere, in primis l’avvicinamento alla religione di Azzurra Leonardi, personaggio presente sin dalla prima puntata della serie. leggi anche l’articolo —> Elena Sofia Ricci senza età, mai vista così: «Accipicchia», sotto l’abito da suora! “Che Dio ...

