Bambina di 19 mesi muore dopo ore di agonia, la madre puliva le tracce (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Bambina, che aveva appena 19 mesi, è morta per le ustioni di terzo grado che ha riportato per il 65% del suo corpicino. La mamma è stata arrestata. Una giovane madre è stata arrestata per la morte della sua figlioletta di 19 mesi che ha urlato per ore prima di essere portata all'ospedale, dove è deceduta. La donna pare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

