Alla leader dell’opposizione bielorussa Tikhanovskaya il premio per i diritti umani | la consegna da parte di David Sassoli

La leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya ha ricevuto il massimo riconoscimento dell'Unione europea per i diritti umani, il premio Sakharov. Il riconoscimento le è stato consegnato dal presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Siamo destinati a vincere e vinceremo", ha detto lei in un discorso accolto dagli applausi. La ex candidata alla presidenza della Bielorussia ha ringraziato i legislatori dell'Ue per il riconoscimento implicito nel premio, intitolato al dissidente sovietico Andrei Sakharov e creato nel 1988 per onorare individui o gruppi che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali.

Premiata la leader dell'opposizione bielorussa Tikhanovskaya

