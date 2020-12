Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020)DEL 15 DICEMBREORE 7:20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLATRAFFICO CHE SI VA VIA VIA INTENSIFICANDO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO… SULLA DIRAMAZIONESUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO A CAUSA DI UN INCIDENTE. RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA E IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA. CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE VERSO IL CENTRO E NELLA STESSA DIREZIONE TROVIAMO CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AERPORTO DELL’URBE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, CHIUSA LA LINEA A DELLA METRO SPAGNA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO. I ...