Ultime Notizie Roma del 15-12-2020 ore 14 | 10

(Di martedì 15 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Italia viva A che età Presidente del Consiglio Conte di toccare L’incontro fissato per oggi alle 13 a Palazzo Chigi la ministra Bellanova impegnato Infatti a Bruxelles per il Consiglio Europeo il partito chiede che l’incontro con Conte venga spostata al tuo rientro domani sera e venerdì in un’intervista alla stampa il premier intanto Avverti ascolteremo tutti i partiti per fare in modo che l’azione di governo riparte in modo più coese condiviso sottolineando che le sei cattivo deve andare avanti ma non a qualsiasi costo si può governare solo se c’è fiducia reciproca il mio ufficio è che lei va nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza possa provare il vaccino Titanium Tech in anticipo rispetto a quanto previsto è che al più presto le vaccinazioni possono iniziare anche nei ...