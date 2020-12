Roger Federer pensa al ritiro nel 2021 (Di martedì 15 dicembre 2020) L'ultima volta che abbiamo visto giocare Federer era il 30 gennaio scorso, un'epoca fa, in pratica. La sfida sul campo era tra due stelle, lui e Djokovic; ma Federer subisce un infortunio al ginocchio ... Leggi su globalist (Di martedì 15 dicembre 2020) L'ultima volta che abbiamo visto giocareera il 30 gennaio scorso, un'epoca fa, in pratica. La sfida sul campo era tra due stelle, lui e Djokovic; masubisce un infortunio al ginocchio ...

WeAreTennisITA : ?? Federer dovrebbe saltare gli @AustralianOpen? Premiato come migliore sportivo svizzero degli ultimi 70 anni, Ro… - AdrieleCurti : @augustociardi75 Tennis:Roger Federer Basket: Michael Jordan Tuffi sincronizzati: Juan Cuadrado/Paulo Dybala - realruggero1977 : @augustociardi75 Troppo facile. Il tennis. E il mio idolo del momento è Roger Federer, in passato Stephan Edberg - TennisWorldit : Roger Federer: 'Oggi ho una considerazione diversa della finale di Wimbledon 2019' - chumaninande : A Roger Federer fan on a ?? in Dubai ???? -