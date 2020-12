Recovery, Conte: “Serve struttura efficace, non sarà espropriato nessuno” (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – “Il governo ha la responsabilita’ di garantire una struttura di governance efficace e efficiente. Non si tratta di espropriare nessuno. Non e’ pensabile che a questa struttura di monitoraggio si possano attribuire espropriazioni dei poteri dei soggetti attuatori”. Cosi’ il premier Giuseppe Conte, al convegno “Next Generation Italia – Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno”, organizzato da Merita in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Universita’ degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Leggi su dire (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – “Il governo ha la responsabilita’ di garantire una struttura di governance efficace e efficiente. Non si tratta di espropriare nessuno. Non e’ pensabile che a questa struttura di monitoraggio si possano attribuire espropriazioni dei poteri dei soggetti attuatori”. Cosi’ il premier Giuseppe Conte, al convegno “Next Generation Italia – Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno”, organizzato da Merita in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Universita’ degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

petergomezblog : Recovery, Conte conferma la task force: “Non sarà mai sovrapposta ai passaggi istituzionali”. Gentiloni: “Nessun pa… - fattoquotidiano : Recovery, Conte: “Stiamo definendo la struttura responsabile del piano, non sarà mai sovrapposta ai passaggi istitu… - petergomezblog : Verifica di maggioranza, Conte vede M5s e Pd. Entrambi i partiti chiudono a ipotesi rimpasto. Zingaretti: “Il gover… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Conte: 'Task-force Recovery non espropria nessuno, serve per evitare sprechi': 'I fondi del Recovery Fund appartengono al… - DossiCarla : RT @LelloForlini: Subito dopo il Cdm partirà un confronto con le parti sociali e nelle Camere. Renzi: non ci penso a far cadere il governo… -