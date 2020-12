Presepe di Sabbia a Lignano Sabbiadoro. Visita virtuale per ammirare le opere (Di martedì 15 dicembre 2020) Da diciassette anni è l’attrazione simbolo del Natale a Lignano Sabbiadoro, crescendo nel tempo e riuscendo nelle ultime edizioni ad attirare quasi 80 mila Visitatori, diventando a tutti gli effetti un punto di riferimento turistico per la città e per la Regione Friuli Venezia Giulia tutta. Si tratta del grande Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro, allestito nella tensostruttura sull’arenile vicino alla Terrazza a Mare, pur se le limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19 ne consentono la Visita solo in forma di virtual tour, in attesa che l’allentamento dell’epidemia possa permetterne la visione dal vivo. Sarà quindi possibile accedere alla Visita virtuale dell’opera, realizzata dagli scultori dell’Accademia della ... Leggi su udine20 (Di martedì 15 dicembre 2020) Da diciassette anni è l’attrazione simbolo del Natale adoro, crescendo nel tempo e riuscendo nelle ultime edizioni ad attirare quasi 80 milatori, diventando a tutti gli effetti un punto di riferimento turistico per la città e per la Regione Friuli Venezia Giulia tutta. Si tratta del grandedididoro, allestito nella tensostruttura sull’arenile vicino alla Terrazza a Mare, pur se le limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19 ne consentono lasolo in forma di virtual tour, in attesa che l’allentamento dell’epidemia possa permetterne la visione dal vivo. Sarà quindi possibile accedere alladell’opera, realizzata dagli scultori dell’Accademia della ...

