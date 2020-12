Neonata positiva al Covid-19 abbandonata in ospedale: svolta nel caso (Di martedì 15 dicembre 2020) Arrestata la madre della Neonata abbandonata nei mesi scorsi in ospedale a Palermo dopo essere risultata positiva al coronavirus. Una donna è stata arrestata a Catania con l’accusa di aver abbandonato la propria figlia, di pochi mesi, all’ospedale dei Bambini di Palermo dopo essere risultata positiva al coronavirus. La piccola, dopo un lungo ricovero, è L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 dicembre 2020) Arrestata la madre dellanei mesi scorsi ina Palermo dopo essere risultataal coronavirus. Una donna è stata arrestata a Catania con l’accusa di aver abbandonato la propria figlia, di pochi mesi, all’dei Bambini di Palermo dopo essere risultataal coronavirus. La piccola, dopo un lungo ricovero, è L'articolo proviene da YesLife.it.

