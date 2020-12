Morte Maradona, il fratello Hugo: “Diego ladro e drogato? Me lo dicano in faccia” (Di martedì 15 dicembre 2020) Le dichiarazioni di Filippo Facci su Diego Armando Maradona hanno fatto discutere, talmente pungenti da arrivare sino alle orecchie di Hugo Maradona. Il fratello del ‘Pibe de Oro’ è stato informato dalle parole del giornalista italiano su Diego, accusato di essere ‘un ladro, un drogato e un ciccione’. Hugo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, di seguito riportate: “Io non conosco quella persona, vuole farsi pubblicità su un uomo che è morto e non può rispondere. Mi piacerebbe conoscerlo ed averlo di fronte. Uno ha le pa**e quando te lo dice in faccia. Io rispondo bene a tutti, ma non toccate mio fratello. Non so dove abita, ma vado a prenderlo a casa. ... Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) Le dichiarazioni di Filippo Facci suArmandohanno fatto discutere, talmente pungenti da arrivare sino alle orecchie di. Ildel ‘Pibe de Oro’ è stato informato dalle parole del giornalista italiano su, accusato di essere ‘un, une un ciccione’.ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, di seguito riportate: “Io non conosco quella persona, vuole farsi pubblicità su un uomo che è morto e non può rispondere. Mi piacerebbe conoscerlo ed averlo di fronte. Uno ha le pa**e quando te lo dice in. Io rispondo bene a tutti, ma non toccate mio. Non so dove abita, ma vado a prenderlo a casa. ...

