Manifesti contro la Ru486. Il Pd insorge: "Vanno rimossi" (Di martedì 15 dicembre 2020) Con una mozione due consigliere regionali toscane del Pd chiedono l'immediata rimozione dei Manifesti contro la pillola abortiva Ru486 affissi in alcune città italiane e apparsi anche a Firenze. La campagna è promossa dall'associazione Pro Vita & Famiglia pillola abortiva Ru486 aborto Raffaello Binelli ? Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/12/15/Manifesti-contro-la-pillola-Ru486-il-pd-li-vuol-far-rimuovere/ Cartelli contro la Ru486Ma i dem non ci stanno"Vanno rimossi subito" Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) Con una mozione due consigliere regionali toscane del Pd chiedono l'immediata rimozione deila pillola abortivaaffissi in alcune città italiane e apparsi anche a Firenze. La campagna è promossa dall'associazione Pro Vita & Famiglia pillola abortivaaborto Raffaello Binelli ? Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/12/15/-la-pillola--il-pd-li-vuol-far-rimuovere/ CartellilaMa i dem non ci stanno"subito"

Avvenire_Nei : Il sindaco di #Bergamo @giorgio_gori spiega le ragioni della scelta di rimuovere le affissioni-choc contro la… - giorgio_gori : Ho fatto rimuovere i manifesti dell’Associazione Pro Vita & Famiglia contro l’uso dell’RU486 (“Prenderesti mai del… - Ggiacomello61 : RT @ProVitaFamiglia: 'Non molleremo finché si aprirà un dibattito pubblico sull'#aborto. Smaschereremo i loro dogmi abortisti e contro la s… - rep_napoli : Napoli, via i manifesti pubblicitari contro la pillola abortiva [aggiornamento delle 14:43] - SIENANEWS : Parliamo di una campagna pubblicitaria antiaborto, in particolare contro la Ru486, ovvero il farmaco antiaborto leg… -