Lite Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini. Il motivo? “Sarebbe grave” (Di martedì 15 dicembre 2020) Il motivo della Lite tra i due concorrenti Sarebbe un altro rispetto a quello svelato in puntata Ieri sera in puntata si sono chiariti e Tommaso le ha chiesto scusa per essere stato poco gentile con lei. Sonia le ha accettate. Ma quale Sarebbe il vero motivo dietro il loro litigio? Pare che non sia legato al mancato saluto di Sonia Lorenzini a Tommaso Zorzi durante una sfilata. Il motivo, lo ha affermato Alfonso Signorini, Sarebbe più grave di ciò che hanno riferito i due protagonisti della Lite in puntata. In diretta con il GF Vip Party, il conduttore Signorini ha svelato che ci Sarebbero dietro delle motivazioni più ... Leggi su 361magazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Ildellatra i due concorrentiun altro rispetto a quello svelato in puntata Ieri sera in puntata si sono chiariti ele ha chiesto scusa per essere stato poco gentile con lei.le ha accettate. Ma qualeil verodietro il loro litigio? Pare che non sia legato al mancato saluto didurante una sfilata. Il, lo ha affermato Alfonso Signorini,piùdi ciò che hanno riferito i due protagonisti dellain puntata. In diretta con il GF Vip Party, il conduttore Signorini ha svelato che ciro dietro delle motivazioni più ...

trash_italiano : MI AMMAZZA PENSARE CHE SONIA LORENZINI SIA LI DENTRO SOLO PER FARE UNA LITE STORICA CON TOMMASO. GIÀ SU MEDIASET EX… - suniverseeee : tommaso mi ha insegnato che è meglio troncare una lite ad un certo punto perché sennò poi una delle due parti si se… - BISLACCO3 : RT @ilaria_tufano: Barbara: poi vedremo quella lite di Tommaso con quella ragazza appena entrata che non conosco. Barbara una di noi. #Pome… - Michele05315617 : RT @luna476206011: comunque la lite tra MTR, Stefania e Tommaso è proprio come una litigata di famiglia #GFVIP - FerrazziMauro : RT @ilaria_tufano: Barbara: poi vedremo quella lite di Tommaso con quella ragazza appena entrata che non conosco. Barbara una di noi. #Pome… -