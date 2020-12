Lega, la procura di Milano apre una indagine per truffa dopo la denuncia di Brigandì (Di martedì 15 dicembre 2020) C’è un’altra indagine aperta sulla Lega. Questa volta il reato ipotizzato è la truffa ma al momento non ci sono indagati. Ad aprire l’inchiesta è stata la procura di Milano dopo la denuncia presentata nei mesi scorsi da Matteo Brigandì, ex parlamentare della Lega, storico avvocato del partito e di Umberto Bossi. Al centro della querela l’ormai nota scrittura privata del 2014. All’epoca Bossi era stato travolto dall’inchiesta sui fondi elettorali e Matteo Salvini si era insediato da poco al vertice del Carroccio. Il partito rischiava di dover dare 6 milioni di euro a Brigandì, che rivendicava quella somma come pagamento per 13 anni di lavoro da avvocato della Lega. Per questo motivo il 6 febbraio si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) C’è un’altraaperta sulla. Questa volta il reato ipotizzato è lama al momento non ci sono indagati. Ad aprire l’inchiesta è stata ladilapresentata nei mesi scorsi da Matteo, ex parlamentare della, storico avvocato del partito e di Umberto Bossi. Al centro della querela l’ormai nota scrittura privata del 2014. All’epoca Bossi era stato travolto dall’inchiesta sui fondi elettorali e Matteo Salvini si era insediato da poco al vertice del Carroccio. Il partito rischiava di dover dare 6 milioni di euro a, che rivendicava quella somma come pagamento per 13 anni di lavoro da avvocato della. Per questo motivo il 6 febbraio si ...

