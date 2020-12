Juventus, Zamparini su Dybala: “Paulo non firmerà il rinnovo, CR7 gli ruba la scena. Lui come Messi e vi svelo che…” (Di martedì 15 dicembre 2020) Maurizio Zamparini spara a zero sul momento vissuto alla Juventus da Paulo Dybala.Serie A, Spadafora smorza l’entusiasmo: “Riapertura stadi lontana, stiamo studiando il giusto piano”L'ex presidente del Palermo portò in Italia il calciatore argentino che in rosanero è esploso prima di essere acquistato dal club bianconero in cui tutt'ora milita. L'impiego della 'Joya' da parte di mister Andrea Pirlo è però ridotto anche a causa della concorrenza che esiste alla Juventus: da Morata e CR7 fino a Chiesa e Kulusevski. L'ex patron del club di Viale del Fante, nel corso dell'intervista rilasciata a tuttojuve.com, ha detto la sua in merito al potenziale del calciatore sudamericano che a sua detta non viene sfruttato.caption id="attachment 897905" align="aligncenter" width="3000" PALERMO, ITALY - MAY 24: ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 dicembre 2020) Mauriziospara a zero sul momento vissuto allada.Serie A, Spadafora smorza l’entusiasmo: “Riapertura stadi lontana, stiamo studiando il giusto piano”L'ex presidente del Palermo portò in Italia il calciatore argentino che in rosanero è esploso prima di essere acquistato dal club bianconero in cui tutt'ora milita. L'impiego della 'Joya' da parte di mister Andrea Pirlo è però ridotto anche a causa della concorrenza che esiste alla: da Morata e CR7 fino a Chiesa e Kulusevski. L'ex patron del club di Viale del Fante, nel corso dell'intervista rilasciata a tuttojuve.com, ha detto la sua in merito al potenziale del calciatore sudamericano che a sua detta non viene sfruttato.caption id="attachment 897905" align="aligncenter" width="3000" PALERMO, ITALY - MAY 24: ...

