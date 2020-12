"I drogati sono malati e non hanno responsabilità? Una follia": caso-Genovese, la De Pace replica alla Andreoli (Di martedì 15 dicembre 2020) Avvocato Annamaria Bernardini De Pace, lei è stata molto criticata nelle ultime ore. Quale è il suo pensiero su queste feste? Dobbiamo smetterla di parlare di feste a casa, piuttosto che sulla terrazza sentimento, perché non erano feste, erano un covo di droga e di drogati. Erano tutti consapevoli che si sarebbero commessi determinati atti, per una durata di una o mezza giornata. Non c'erano freni o perimetri di alcun genere. sono infatti rimasta allibita dalle dichiarazioni di una psicoterapeuta, la Andreoli, che peraltro non avevo mai sentito prima, e che ha detto, pressapoco, con un candore inquietante, che non si può richiedere responsabilità a persone che sono malate, perché i drogati in quanto tossicodipendenti sono malati. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Avvocato Annamaria Bernardini De, lei è stata molto criticata nelle ultime ore. Quale è il suo pensiero su queste feste? Dobbiamo smetterla di parlare di feste a casa, piuttosto che sulla terrazza sentimento, perché non erano feste, erano un covo di droga e di. Erano tutti consapevoli che si sarebbero commessi determinati atti, per una durata di una o mezza giornata. Non c'erano freni o perimetri di alcun genere.infatti rimasta allibita dalle dichiarazioni di una psicoterapeuta, la, che peraltro non avevo mai sentito prima, e che ha detto, pressapoco, con un candore inquietante, che non si può richiederea persone chemalate, perché iin quanto tossicodipendenti. ...

