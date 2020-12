Girava senza mascherina ma viene multato per un motivo più “hot”

Leggi su bloglive

(Di martedì 15 dicembre 2020) Multa salata per untetto di 47 anni ubriaco per non aver indossato lae per aver importunato le persone dopo essersi spogliato Ieri sera a Brescia è scattata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it.