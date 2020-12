Ginevra Lamborghini fuori dal cast del GF Vip, Signorini spiega perché e lei non reagisce bene (Di martedì 15 dicembre 2020) Ginevra Lamborghini non sarà al Grande Fratello Vip nonostante Alfonso Signorini l’avesse confermata qualche settimana fa sul suo settimanale. Il perché è stato il vero mistero di questi ultimi giorni e se da una parte Gabriele Parpiglia ha parlato di “promesse fatta alla famiglia“, dall’altra Alfonso Signorini ha svelato che ci sarebbero stati dei problemi col suo contratto. Ospite a GF Vip Party da Awed e Annie Mazzola, Alfonso Signorini ha dichiarato: “Ginevra Lamborghini sarebbe stata una grandissima concorrente, ha fatto un provino molto buono, è una ragazza intelligente, elegante, bella, simpatica, ironica, divertente… Aveva tutte le qualità per fare un grandissimo Grande Fratello Vip. Non c’è perché in realtà lei pretendeva a ... Leggi su biccy (Di martedì 15 dicembre 2020)non sarà al Grande Fratello Vip nonostante Alfonsol’avesse confermata qualche settimana fa sul suo settimanale. Ilè stato il vero mistero di questi ultimi giorni e se da una parte Gabriele Parpiglia ha parlato di “promesse fatta alla famiglia“, dall’altra Alfonsoha svelato che ci sarebbero stati dei problemi col suo contratto. Ospite a GF Vip Party da Awed e Annie Mazzola, Alfonsoha dichiarato: “sarebbe stata una grandissima concorrente, ha fatto un provino molto buono, è una ragazza intelligente, elegante, bella, simpatica, ironica, divertente… Aveva tutte le qualità per fare un grandissimo Grande Fratello Vip. Non c’èin realtà lei pretendeva a ...

