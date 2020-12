Frana in mare nella zona dei Maronti a Barano d’Ischia (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Diversi metri cubi di terreno e roccia sono Franati e finiti in mare alla spiaggia dei Maronti a Barano d’Ischia (Napoli), senza provocare danni a persone. A Franare è stata parte consistente di un costone nella zona di Cavascura, già interdetto per rischio idrogeologico ed il cui crollo ha bloccato il passaggio via terra verso Sant’Angelo. Nel 2015 un’altra Frana nel vallone dell’ Olimitello, a poca distanza dal movimento franoso di oggi, provocò la morte del proprietario di un ristorante L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Diversi metri cubi di terreno e roccia sonoti e finiti inalla spiaggia dei(Napoli), senza provocare danni a persone. Are è stata parte consistente di un costonedi Cavascura, già interdetto per rischio idrogeologico ed il cui crollo ha bloccato il passaggio via terra verso Sant’Angelo. Nel 2015 un’altranel vallone dell’ Olimitello, a poca distanza dal movimento franoso di oggi, provocò la morte del proprietario di un ristorante L'articolo proviene da Anteprima24.it.

