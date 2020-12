Fabio Volo contro il gesto di beneficenza di Fedez: “Non si fa così” (Di martedì 15 dicembre 2020) Durante la trasmissione radiofonica “Il Volo del Mattino” Fabio Volo si è scagliato duramente contro l’ultimo gesto benefico di Fedez. Tristan Fewings/Getty Images“Tutti bravi con i soldi degli altri, la beneficenza si fa in silenzio”. È questa la sintesi del pensiero espresso da Fabio Volo su Radio Deejay nel corso della trasmissione “Il Volo del Mattino”. Senza troppi giri di parole il noto conduttore ha criticato Fedez per aver regalato in diretta social 5mila euro donati dai suoi followers di Twitch a cinque persone in difficoltà economica. Fabio Volo ha raccontato di essere andato a fare la spesa e di aver regalato qualche moneta a un ragazzo ... Leggi su ck12 (Di martedì 15 dicembre 2020) Durante la trasmissione radiofonica “Ildel Mattino”si è scagliato duramentel’ultimobenefico di. Tristan Fewings/Getty Images“Tutti bravi con i soldi degli altri, lasi fa in silenzio”. È questa la sintesi del pensiero espresso dasu Radio Deejay nel corso della trasmissione “Ildel Mattino”. Senza troppi giri di parole il noto conduttore ha criticatoper aver regalato in diretta social 5mila euro donati dai suoi followers di Twitch a cinque persone in difficoltà economica.ha raccontato di essere andato a fare la spesa e di aver regalato qualche moneta a un ragazzo ...

