Desirèe Mariottini, chiesto l’ergastolo per i quattro imputati per stupro e omicidio (Di martedì 15 dicembre 2020) Ergastolo, il massimo della pena. È quanto richiesto dalla procura di Roma davanti ai giudici della Corte d’Assise nei confronti delle quattro persone accusate di aver stuprato e ucciso Desirèe Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina morta in uno stabile due anni fa in via dei Lucani, Zona San Lorenzo, a Roma. Una terribile vicenda che scosse la comunità di quartiere e non solo, che svelò il degrado e l’orrore di quel 18 ottobre 2018. Secondo la ricostruzione dei pm, Desirèe quel giorno è rimasta nello stabile in balia per ore dei quatto imputati: il senegalese Yusif Salia, 33 anni, i senegalesi Mamadou Gara, 28, Brian Minteh 44, e il nigeriano Chima Alinno, accusati di cessiomne di stupefacenti, violenza sessuale e omicidio volontario. Quel che succede in quelle ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 dicembre 2020) Ergastolo, il massimo della pena. È quanto ridalla procura di Roma davanti ai giudici della Corte d’Assise nei confronti dellepersone accusate di aver stuprato e ucciso, la 16enne di Cisterna di Latina morta in uno stabile due anni fa in via dei Lucani, Zona San Lorenzo, a Roma. Una terribile vicenda che scosse la comunità di quartiere e non solo, che svelò il degrado e l’orrore di quel 18 ottobre 2018. Secondo la ricostruzione dei pm,quel giorno è rimasta nello stabile in balia per ore dei quatto: il senegalese Yusif Salia, 33 anni, i senegalesi Mamadou Gara, 28, Brian Minteh 44, e il nigeriano Chima Alinno, accusati di cessiomne di stupefacenti, violenza sessuale evolontario. Quel che succede in quelle ...

WYXYOVANNI55 : RT @Gianmar26145917: La procura della Repubblica di #Roma chiede 4 ergastoli per gli Africani accusati della morte di #Desiree Mariottini… - Lella67811668 : RT @Gianmar26145917: La procura della Repubblica di #Roma chiede 4 ergastoli per gli Africani accusati della morte di #Desiree Mariottini… - italiaserait : Desirèe Mariottini, chiesto l’ergastolo per i quattro imputati per stupro e omicidio - MuredduGiovanni : RT @andreasso1951: Omicidio di Desirée Mariottini, l'accusa chiede 4 ergastoli ed isolamento - In questo caso come tanti altri avvenuti nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Desirèe Mariottini Boldrini: «Chiedo i danni a Salvini. Contro di me una campagna d’odio» Corriere della Sera