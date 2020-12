“Coprifuoco anticipato di parecchie ore”. Covid, linea dura del governo: in arrivo altre misure per Natale e Capodanno (Di martedì 15 dicembre 2020) “La mia opinione è chiara: le nuove misure ci possono aiutare soprattutto nelle settimane delle vacanze di Natale ad evitare una terza ondata”, a scongiurare “una nuova recrudescenza”. A pensarla così è il ministro della Salute Roberto Speranza che, riporta Adnkronos di fronte al bollettino giornaliero dei nuovi contagi e decessi da coronavirus in Italia, commenta: “Sono numeri ancora molto significativi. E’ vero che nelle ultime settimane c’è stata una lieve flessione, dovuta alle misure adottate. Però la battaglia non è assolutamente vinta e ci vuole ancora tantissima cautela. Ci vuol poco a tornare indietro e a vanificare gli sforzi fatti nelle ultime settimane”.“Abbiamo già predisposto un piano dedicato alle festività natalizie, anche alla luce dei suggerimenti del Comitato Tecnico Scientifico. Ora si rende necessaria qualche ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) “La mia opinione è chiara: le nuoveci possono aiutare soprattutto nelle settimane delle vacanze diad evitare una terza ondata”, a scongiurare “una nuova recrudescenza”. A pensarla così è il ministro della Salute Roberto Speranza che, riporta Adnkronos di fronte al bollettino giornaliero dei nuovi contagi e decessi da coronavirus in Italia, commenta: “Sono numeri ancora molto significativi. E’ vero che nelle ultime settimane c’è stata una lieve flessione, dovuta alleadottate. Però la battaglia non è assolutamente vinta e ci vuole ancora tantissima cautela. Ci vuol poco a tornare indietro e a vanificare gli sforzi fatti nelle ultime settimane”.“Abbiamo già predisposto un piano dedicato alle festività natalizie, anche alla luce dei suggerimenti del Comitato Tecnico Scientifico. Ora si rende necessaria qualche ...

lucianoghelfi : @redboy_blog La decisione è attesa fra oggi e domani, una stretta è certa, ancora molte ipotesi, dalla #zonarossa n… - zazoomblog : Natale verso la zona rossa in tutta Italia: coprifuoco anticipato? - #Natale #verso #rossa #tutta #Italia: - alioscia16 : Natale, Italia zona rossa per le Feste. Coprifuoco anticipato, due ipotesi: le 18 o le 20 - infoitinterno : Covid, Natale e le altre feste chiusi in casa: il lockdown su cui lavora il governo. Tutto il Paese zona rossa o ar… - salernonotizie : Feste di Natale con il coprifuoco anticipato: città “blindate” tra le 18 e le 20 -

