Atalanta, Gasperini su Pirlo: «Mi piace il suo percorso» (Di martedì 15 dicembre 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia di Juventus-Atalanta Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, durante la conferenza stampa di vigilia della partita contro la Juventus ha parlato anche di Andrea Pirlo. «La Juve ha cambiato tecnico e ha aggiunto tanti calciatore. A me piace il percorso che sta facendo Pirlo, come squadra. Ha perso Pjanic, è arrivata gente nuova. La squadra era forte, ora hanno vinto un derby, hanno vinto a Barcellona e sono arrivati primi nel girone, hanno vinto a Genova, forse sarebbe stato meglio incontrarla prima. Negli anni siamo cresciuti, le prime partite giocate a Torino erano diverse, servirà il giusto atteggiamento». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Gian Pieroha parlato alla vigilia di Juventus-Gian Piero, allenatore dell’, durante la conferenza stampa di vigilia della partita contro la Juventus ha parlato anche di Andrea. «La Juve ha cambiato tecnico e ha aggiunto tanti calciatore. A meilche sta facendo, come squadra. Ha perso Pjanic, è arrivata gente nuova. La squadra era forte, ora hanno vinto un derby, hanno vinto a Barcellona e sono arrivati primi nel girone, hanno vinto a Genova, forse sarebbe stato meglio incontrarla prima. Negli anni siamo cresciuti, le prime partite giocate a Torino erano diverse, servirà il giusto atteggiamento». Leggi su Calcionews24.com

capuanogio : All’#Atalanta c’è un bell’ambientino, ma se lo dici sembra che stai facendo un torto a qualcuno #Gomez #Gasperini - ZZiliani : Fa poco clamore solo perchè parliamo di Atalanta, ma la rottura tra #Gasperini e #Gomez è un fatto enorme, un po’ c… - DiMarzio : #AtalantaFiorentina, le parole di #Gasperini sulla vittoria e il caso #Gomez - destabilizzato : RT @esistenzialinte: Cioè Sarri vince il primo scudetto della sua carriera, Conte arriva in finale di EL prima italiana dal 1999, Gasperini… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Gasperini non scioglie i dubbi: ' #PapuGomez convocato? Da parte mia non cambia nulla' -