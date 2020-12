Ascolti tv, il “GF Vip” ottiene il 20% di share (Di martedì 15 dicembre 2020) Per Ascolti meglio il film Rai “Ben is Back” È andata in onda, ieri sera, lunedì 14 dicembre, un’altra puntata del “Grande Fratello Vip“. Lo show di Canale 5 si impone per share ma non per Ascolti. Il reality conquista infatti 3.356.000 spettatori pari al 20% di share. Su Rai Uno il fil con Julia Roberts, “Ben Is Back” totalizza, invece, 4.093.000 spettatori pari al 17% di share. Su Rai Due, ” Guarda… Stupisci – Special Selection” ha interessato 1.006.000 spettatori pari al 4.3% di share. Mentre su Rai 3, bene “Report” con 2.423.000 spettatori pari ad uno share del 9.7% (presentazione: 1.889.000 – 6.8%). Su Rete 4 “Quarta Repubblica” ottiene 600.000 spettatori con uno share del 2.4% L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Permeglio il film Rai “Ben is Back” È andata in onda, ieri sera, lunedì 14 dicembre, un’altra puntata del “Grande Fratello Vip“. Lo show di Canale 5 si impone perma non per. Il reality conquista infatti 3.356.000 spettatori pari al 20% di. Su Rai Uno il fil con Julia Roberts, “Ben Is Back” totalizza, invece, 4.093.000 spettatori pari al 17% di. Su Rai Due, ” Guarda… Stupisci – Special Selection” ha interessato 1.006.000 spettatori pari al 4.3% di. Mentre su Rai 3, bene “Report” con 2.423.000 spettatori pari ad unodel 9.7% (presentazione: 1.889.000 – 6.8%). Su Rete 4 “Quarta Repubblica”600.000 spettatori con unodel 2.4% L'articolo 361magazine.

Leonessa121 : RT @fanpage: #Gfvip, doccia fredda per il reality che perde la sfida degli ascolti - fanpage : #Gfvip, doccia fredda per il reality che perde la sfida degli ascolti - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 15/12/2020 — Ascolti italiani di lunedì 14 dicembre 2020: 4 milioni (17%) per la prima visione de… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, ecco gli #ascolti della ventiseiesima puntata! - blogtivvu : Ascolti TV 14 dicembre: #GFVip contro il film di Rai1, chi ha vinto? Dati auditel -