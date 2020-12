Andrea Vianello malattia | «Non sapevo neppure più dire il nome dei miei figli»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 15 dicembre 2020) Un anno difficile il 2019 per, giornalista, conduttore radiofonico e tv, che è stato colpito da un ictus. «Sono stato operato d’urgenza perché il sangue non affluiva più al cervello», ha raccontato il 59enne recentemente ad “Ok Salute e Benessere”. «Oggi posso raccontare la mia disavventura. Ma la ripresa è stata lunga e difficile», ha dichiarato, che al suo grave problema di salute ha dedicato pure un libro dal titolo ‘Ogni parola che’. leggi anche l’articolo —>Delogu ha lo stesso disturbo di Jennifer Aniston: «L’ho scoperto solo a 26 anni» «Nonnemmeno piùildei. Dopo l’ictus che mi ha sorpreso il 2 febbraio 2019 era diventata un’impresa per me ...