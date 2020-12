Agguato nel Napoletano: 37enne ferito a colpi di pistola (Di martedì 15 dicembre 2020) Non è in pericolo di vita il pregiudicato di 37 anni, Felice Terracciano, rimasto ferito la scorsa notte in un Agguato consumato a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. L’uomo, con precedenti per droga, era all’interno della sua macchina in un’ area condominiale. quando ignoti si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 dicembre 2020) Non è in pericolo di vita il pregiudicato di 37 anni, Felice Terracciano, rimastola scorsa notte in unconsumato a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. L’uomo, con precedenti per droga, era all’interno della sua macchina in un’ area condominiale. quando ignoti si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

