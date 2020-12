Verissimo, Gregoraci svela: “Anche Maria Teresa fa un gesto segreto per qualcuno fuori” (VIDEO) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sabato 12 dicembre è andata in onda la puntata di Verissimo in cui è stata intervistata Elisabetta Gregoraci. La donna, durante il dibattito con Silvia Toffanin, ha parlato del suo percorso al GF Vip ed ha fatto anche una confessione inaspettata. Nello specifico, la showgirl ha commentato il famoso gesto dei battiti sul petto, che ha ribadito fosse riferito ad alcuni suoi amici e amiche. Per avvalorare la sua tesi, però, la donna ha tirato in ballo Maria Teresa che, stando a quanto emerso, pare non sia stata totalmente sincera con il cast e il pubblico del reality show. Elisabetta Gregoraci fa confessioni a Verissimo Durante l’intervista a Verissimo, la Gregoraci ha svelato un retroscena inaspettato su ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sabato 12 dicembre è andata in onda la puntata diin cui è stata intervistata Elisabetta. La donna, durante il dibattito con Silvia Toffanin, ha parlato del suo percorso al GF Vip ed ha fatto anche una confessione inaspettata. Nello specifico, la showgirl ha commentato il famosodei battiti sul petto, che ha ribadito fosse riferito ad alcuni suoi amici e amiche. Per avvalorare la sua tesi, però, la donna ha tirato in balloche, stando a quanto emerso, pare non sia stata totalmente sincera con il cast e il pubblico del reality show. Elisabettafa confessioni aDurante l’intervista a, lahato un retroscena inaspettato su ...

