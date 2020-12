"Una busta con 1000 euro": Fedez regala soldi per la strada (Di lunedì 14 dicembre 2020) Francesca Galici Grazie ai 5mila euro raccolti in una chat, Fedez ha distribuito cinque pacchetti da mille euro ad altrettanti lavoratori svantaggiati di Milano Domenica sera per le strade di Milano si è aggirato un Babbo Natale molto particolare, tatuassimo e a bordo di una potente Lamborghini invece che di una slitta trainata dalle renne. Era Fedez che, nell'ambito di un progetto benefico, ha deciso di regalare un totale di 5mila euro a lavoratori svantaggiati di diverse categorie. Non è la prima volta che il rapper si cimenta in operazioni benefiche nella sua Milano. Per l'iniziativa intrapresa durante la prima fase dell'epidemia, quando insieme a sua moglie ha avviato una raccolta fondi per la realizzazione di una terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Francesca Galici Grazie ai 5milaraccolti in una chat,ha distribuito cinque pacchetti da millead altrettanti lavoratori svantaggiati di Milano Domenica sera per le strade di Milano si è aggirato un Babbo Natale molto particolare, tatuassimo e a bordo di una potente Lamborghini invece che di una slitta trainata dalle renne. Erache, nell'ambito di un progetto benefico, ha deciso dire un totale di 5milaa lavoratori svantaggiati di diverse categorie. Non è la prima volta che il rapper si cimenta in operazioni benefiche nella sua Milano. Per l'iniziativa intrapresa durante la prima fase dell'epidemia, quando insieme a sua moglie ha avviato una raccolta fondi per la realizzazione di una terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di ...

MaxCallegari : Sorrideva sempre. In campo, negli studi tv, fuori onda. Sempre un sorriso per tutti e grande rispetto per i più gio… - Thefakesalad : Ricetta del minestrone surgelato ??????? Apri la busta, metti tutto dentro una pentola e aggiungi acqua a sentimento.… - luigicastronuov : @DarkLadyMouse Se non è uno scherzo, Fedez è andato in giro in macchina per Milano, e ha fermato dei passanti a cas… - catlovergds : mi metto una busta in testa - TaniuzzaCalabra : Mai che incontro un #Fedez per strada e mi regala una busta. -