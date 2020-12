Trovata un' altra valigia con dentro resti umani in stato di decomposizione

Leggi su agi

(Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - Inizia a configurarsi come un vero e proprio macabro rompicapo. Dopo il ritrovamento di due valige conindi, la prima il 10 dicembre e la seconda il giorno successivo, l'11, questo pomeriggio i carabinieri hanno scoperto una terza. Con l'identico contenuto:. L'area è sempre la stessa, quella di Sollicciano, località nota anche per la presenza del carcere fiorentino, nell'immediata periferia di Firenze. La scoperta è stata fatta anche questa volta dai carabinieri, nel corso di un sopralluogo nello stesso campo dove nei giorni scorsi c'erano stati gli altri ritrovamenti. Anche iscoperti oggi pomeriggio, come i precedenti, sono indi saponificazione. Ma, rispetto a ...