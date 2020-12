Si chiude il Congresso Sifo | bilancio e sguardo al futuro

Leggi su dire

(Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – Si è concluso il XLI Congresso nazionale della Societa’ Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie-SIFO, uno dei principali eventi di politica sanitaria, appuntamento che dal 10 al 12 dicembre ha coinvolto migliaia professionisti ed operatori in un confronto serrato sul futuro del SSN e del ruolo del farmacista ospedaliero (Dai Dati all’Informazione: nuovo paradigma per l’Assistenza Farmaceutica e il SSN. Imparare dall’emergenza per cambiare). I numeri – a cui proprio il titolo del Congresso si richiama – sono significativi: oltre 2500 utenti hanno seguito le sessioni plenarie (3), le parallele (12), i simposi (18); i relatori sono stati 183; l’evento con il “picco di utenti” e’ stato l’appuntamento introduttivo al Congresso, con 1672 connessioni in contemporanea.