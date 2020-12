Sapienza | mobilitazione studenti contro tasse e didattica a distanza

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – In tarda mattinata alcunie studentesse de ‘La’ di Roma sono entrati nell’ateneo per lasciare sotto l’albero di Natale pacchi regalo simbolici per denunciare le condizioni in cui versano gli universitari a ridosso del periodo natalizio, in cui e’ previsto il pagamento della seconda rata diuniversitarie. “Dad classista, seconda rata, spazi inutilizzati e mancato rientro in sicurezza”, hanno scritto glisui pacchi. L’azione, sostenuta dal Fronte della Gioventu’ Comunista (FGC) e dall’aula studio ‘Fuori Luogo’, si propone di lanciare la manifestazione di mercoledi’ 16 dicembre alle ore 10.30 preannunciata anche da una lettera nella quale si chiede per quel giorno un inalla neorettrice Antonella Polimeni e si inquadra in una settimana di agitazione che ...