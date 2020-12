Roma. ‘Ti faccio parcheggiare io’: chiede i soldi, poi strattona e spintona gli agenti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Prima le ha dato le direttive su come parcheggiare la minicar, poi si è avvicinato alla portiera, non permettendole di scendere e chiedendole soldi. E’ per questo che nella giornata di ieri un 54enne, parcheggiatore abusivo, è stato arrestato a pochi passi da un noto esercizio commerciale. I fatti Con non poca difficoltà, la vittima è riuscita a scendere ma all’ennesimo diniego, il parcheggiatore ha danneggiato completamente lo specchietto lato sinistro. La madre, che si trovava davanti all’ingresso del negozio, notata la scena si è avvicinata alla figlia per avere delle spiegazioni in merito al gesto ma l’uomo si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del II Distretto Salario che, nel frattempo, erano state inviate dalla Sala Operativa. Dopo aver ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Prima le ha dato le direttive su comela minicar, poi si è avvicinato alla portiera, non permettendole di scendere endole. E’ per questo che nella giornata di ieri un 54enne, parcheggiatore abusivo, è stato arrestato a pochi passi da un noto esercizio commerciale. I fatti Con non poca difficoltà, la vittima è riuscita a scendere ma all’ennesimo diniego, il parcheggiatore ha danneggiato completamente lo specchietto lato sinistro. La madre, che si trovava davanti all’ingresso del negozio, notata la scena si è avvicinata alla figlia per avere delle spiegazioni in merito al gesto ma l’uomo si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti glidella Polizia di Stato della Sezione Volanti e del II Distretto Salario che, nel frattempo, erano state inviate dalla Sala Operativa. Dopo aver ...

