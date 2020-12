Pierpaolo Pretelli imita gli autori e chiama Sonia Lorenzini in Confessionale (che ci casca in pieno) – VIDEO (Di lunedì 14 dicembre 2020) Diciamo la verità, da quando è uscita Elisabetta Gregoraci dalla Casa del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli è diventato un simpatico umorista. Stanotte, ha “accolto” Sonia Lorenzini nella stanza arancione facendole un divertentissimo scherzo imitando la voce degli autori e chiamandola in Confessionale. Pierpaolo imita gli autori e chiama Sonia Lorenzini in Confessionale Nella notte... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 14 dicembre 2020) Diciamo la verità, da quando è uscita Elisabetta Gregoraci dalla Casa del Grande Fratello Vip,è diventato un simpatico umorista. Stanotte, ha “accolto”nella stanza arancione facendole un divertentissimo scherzondo la voce deglindola ingliinNella notte... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

unoaroma : RT @onmyway_16: Non Pierpaolo Pretelli che aveva già previsto tutto. ?? #gregorelli - MontroneGrazia : RT @onmyway_16: Non Pierpaolo Pretelli che aveva già previsto tutto. ?? #gregorelli - leggoit : Grande Fratello Vip, Giulia Salemi in lacrime dopo l'attacco di Cristiano Malgioglio: «Basta con i problemi». E Pie… - Mariallages1 : RT @Mariallages1: PIERPAOLO PRETELLI ?? Come lo Come lo Vede il #gfvip Vediamo https://t.c… - pettegolina1 : RT @onmyway_16: Non Pierpaolo Pretelli che aveva già previsto tutto. ?? #gregorelli -