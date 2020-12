Ospedale MilanoFiera | dirigenti contro le visite dei parenti ai pazienti Covid terminali | infermieri in rivolta

Leggi su tpi

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ipossono vedere per l’ultima volta i loro cari in fin di vita nei reparti. Questo è il contenuto di una circolare dell’Maggiore Policlinico inviata in questi giorni ai moduli dell’in Fiera Milano (ciascuno di questi moduli è gestito da unlombardo, con il coordinamento del direttore del Padiglione Policlinico in Fiera, Nino Stocchetti). Una circolare destinata a far discutere perché, a quanto pare, non tutti i coordinatori dei moduli sarebbero d’accordo sul contenuto, tra malumori die medici che invece sarebbero felici di poter accogliere iper l’ultimo saluto ai loro familiari. Ma veniamo, appunto, al contenuto della circolare: “Nel caso di mancata risposta ai trattamenti terapeutici messi in atto, il ...