Massimo Colombi: è morto l'infermiere italiano che in Spagna lottava in prima linea contro il Covid (Di lunedì 14 dicembre 2020) Bresciano, da tempo si era trasferito all'estero. Aveva 50 anni. 'Una splendida persona, un uomo dal cuore grande e generoso': questo il ricordo di due comunità, Bedizzole e Malaga, che oggi piangono ... Leggi su today (Di lunedì 14 dicembre 2020) Bresciano, da tempo si era trasferito all'estero. Aveva 50 anni. 'Una splendida persona, un uomo dal cuore grande e generoso': questo il ricordo di due comunità, Bedizzole e Malaga, che oggi piangono ...

