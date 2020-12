La Svezia pronta ad introdurre la moneta virtuale | sarà il primo paese al mondo

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Riksbank è il nome della banca centrale svedese e ha fornito dei dati interessanti su questa regione del nord Europa, avanzatissima nelle transizioni commerciali non più in contanti (fisica) ma con mezzi di pagamento elettronici. Gli svedesi si sono abituati all’alta tecnologia finanziaria, meno del 10% dei pagamenti oggi come oggi avviene con monete o banconote. Questa sostituzione graduale del contante è stata accelerata con la pandemia Anche se laha ritardato nell’adottare misure stringenti anti contagio, alla fine anche nelevoluto del nord sono giunte le difficoltà ad acquistare beni di prima necessità come una volta, ad accedere ai servizi attraverso agenzie o uffici fisici. La digitalizzazione è una necessità e di più il pagamento con mezzi elettronici e card. Proprio per questa accelerazione non ...