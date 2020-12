Jared Padalecki è Walker Texas Ranger nel primo promo del reboot The CW (Di lunedì 14 dicembre 2020) Le prime immagini di Jared Padalecki in Walker Texas Ranger arrivano nel primo promo del reboot The CW annunciato nei mesi scorsi. Le riprese hanno subito un piccolo ritardo per via dell’emergenza Coronavirus, la stessa che ha costretto l’attore a rimanere sul set di Supernatural per chiudere la quindicesima e ultima stagione che è arrivata al capolinea proprio nelle scorse settimane. Dopo tanta attesa finalmente le serie The CW torneranno finalmente in onda e, in particolare, il 21 gennaio debutterà sugli schermi americani Walker, la nuova serie con protagonista Jared Padalecki. Le prime sequenze del reboot dello show con Chuck Norris, mostrano l’incipit di questo nuovo progetto ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Le prime immagini diinarrivano neldelThe CW annunciato nei mesi scorsi. Le riprese hanno subito un piccolo ritardo per via dell’emergenza Coronavirus, la stessa che ha costretto l’attore a rimanere sul set di Supernatural per chiudere la quindicesima e ultima stagione che è arrivata al capolinea proprio nelle scorse settimane. Dopo tanta attesa finalmente le serie The CW torneranno finalmente in onda e, in particolare, il 21 gennaio debutterà sugli schermi americani, la nuova serie con protagonista. Le prime sequenze deldello show con Chuck Norris, mostrano l’incipit di questo nuovo progetto ...

zazoomblog : Jared Padalecki è Walker Texas Ranger nel primo promo del reboot The CW - #Jared #Padalecki #Walker #Texas - donttouchthej2m : ?? Ma voi vi immaginate la potenza di Jared e Genevieve padalecki di nuovo insieme? ?? No perché io vivo per questo - starkleila : RT @alwaysdeanw: MA CI RENDIAMO CONTO CHE AVREMO DI NUOVO SULLO SCHERMO INSIEME JARED E GENEVIEVE PADALECKI INSIEME? NO PERCHÉ IO SONO IN F… - Alba_DHale : RT @_xitswinchester: Nessuno : Proprio nessuno: Io ogni volta che vedo una foto di Jared Padalecki: - FraniDAntoni : @incazzatae Maurizio Nichetti, Giacomo Poretti, Gerry Scotti, Fabrizio Casalino, Roberto Baggio, Ligabue, La Seredo… -

Ultime Notizie dalla rete : Jared Padalecki Walker: Jared Padalecki nel trailer della nuova serie The CW Movieplayer.it Walker: Jared Padalecki nel trailer della nuova serie The CW

L'attore Jared Padalecki torna in tv con la serie Walker, di cui The CW ha condiviso il trailer in attesa del debutto sugli schermi televisivi. NOTIZIA di MOVIEPLAYER.IT — 14/12/2020 Il 21 ... Walker, il primo trailer per il reboot targato The CW con Jared Padalecki

The CW ha da poco diffuso il primo trailer per Walker, la nuova serie tv con protagonista l'attore di Supernatural Jared Padalecki. L'attore Jared Padalecki torna in tv con la serie Walker, di cui The CW ha condiviso il trailer in attesa del debutto sugli schermi televisivi. NOTIZIA di MOVIEPLAYER.IT — 14/12/2020 Il 21 ...The CW ha da poco diffuso il primo trailer per Walker, la nuova serie tv con protagonista l'attore di Supernatural Jared Padalecki.