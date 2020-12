In verde le Borse europee (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, grazie al buon andamento dei titoli bancari dopo la promozione dell’EBA, e in vista della probabilità di un accordo in extremis sulla Brexit. Nel frattempo sulla piazza americana l’S&P-500 si muove poco sopra la parità dello 0,31%. Sul mercato valutario, leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,214. Scambia in retromarcia l’oro, che scivola a 1.823,9 dollari l’oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 46,18 dollari per barile, in calo dello 0,84%. Lo Spread migliora, toccando i +112 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,51%. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, grazie al buon andamento dei titoli bancari dopo la promozione dell’EBA, e in vista della probabilità di un accordo in extremis sulla Brexit. Nel frattempo sulla piazza americana l’S&P-500 si muove poco sopra la parità dello 0,31%. Sul mercato valutario, leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,214. Scambia in retromarcia l’oro, che scivola a 1.823,9 dollari l’oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 46,18 dollari per barile, in calo dello 0,84%. Lo Spread migliora, toccando i +112 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,51%. ...

