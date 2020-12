Il Papu Gomez ai tifosi: “Quando me ne andrò si saprà la verità di tutto” (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’Atalanta torna a vincere, ma l’aria che tira tra le mura del club non deve esattamente essere delle migliori a giudicare dai toni delle dichiarazioni dell’allenatore e dello stesso Gomez, oggi, sui social. Ieri Gasperini ha ammesso di non sapere come andrà a finire la frattura con il Papu. Oggi il calciatore pubblica su Instagram una storia con cui si rivolge ai tifosi. Scrive: “Cari tifosi atalantini, vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”. Chissà come prenderà, l’esternazione, con il riferimento all’impossibilità di difendersi e la velata minaccia a scoprire le carte, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’Atalanta torna a vincere, ma l’aria che tira tra le mura del club non deve esattamente essere delle migliori a giudicare dai toni delle dichiarazioni dell’allenatore e dello stesso, oggi, sui social. Ieri Gasperini ha ammesso di non sapere come andrà a finire la frattura con il. Oggi il calciatore pubblica su Instagram una storia con cui si rivolge ai. Scrive: “Cariatalantini, vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me nesiladi tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”. Chissà come prenderà, l’esternazione, con il riferimento all’impossibilità di difendersi e la velata minaccia a scoprire le carte, ...

