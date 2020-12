Gf Vip: Dayane Mello, la scoperta che le costerà “squalifica immediata” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gf Vip, Dayane Mello ha scoperto di essere sostenuta dal suo paese, il Brasile, infatti più volte è stata salvata dal televoto grazie ai brasiliani, su twitter è scoppiato il caos, gli utenti chiedono la squalifica della modella, ecco perchè Dayane Mello ha fatto una confessione che ha scioccato i telespettatori, la modella sarebbe a L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gf Vip,ha scoperto di essere sostenuta dal suo paese, il Brasile, infatti più volte è stata salvata dal televoto grazie ai brasiliani, su twitter è scoppiato il caos, gli utenti chiedono la squalifica della modella, ecco perchèha fatto una confessione che ha scioccato i telespettatori, la modella sarebbe a L'articolo proviene da Leggilo.org.

GrandeFratello : Dayane e Rosalinda VS tutti: le due migliori amiche si trovano sistematicamente in conflitto con la maggior parte d… - solouncirco : RT @lostjnpieces: Praticamente hanno indicato come i vip antipatici la finale del Twitter Dayane, Stefania, Tommaso e MTR #gfvip - supernamolisa18 : RT @daiena_official: Il pubblico ha deciso che il primo vip salvo è Dayane ???????????? #GFVIP - dmcapisci : RT @daiena_official: Il pubblico ha deciso che il primo vip salvo è Dayane ???????????? #GFVIP - povmello : RT @daiena_official: Il pubblico ha deciso che il primo vip salvo è Dayane ???????????? #GFVIP -