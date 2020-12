Folla in strada a Napoli, il comandante dei vigili: “Diventa complicato controllare tutti” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il riversarsi della gente in strada è da ricondurre alle disposizioni dell’ultimo Dpcm. Sono tantissime le attività aperte e, nonostante gli spostamenti da un comune all’altro restano bloccati, in questa settimana abbiamo effettuato decine di contravvenzioni nei confronti di persone che da altri Comuni si trovavano a Napoli senza alcun tipo di autocertificazione“. Lo spiega alla Dire il generale Ciro Esposito, comandante della polizia locale di Napoli. Le parole del comandante arrivano a margine delle immagini di questi giorni che hanno immortalato le strade del capoluogo campano strapiene di persone. Esposito spiega così come ugualmente, anche in questi giorni, la Polizia Municipale sta effettuando verbali e sanzioni per le disposizioni ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Il riversarsi della gente inè da ricondurre alle disposizioni dell’ultimo Dpcm. Sono tantissime le attività aperte e, nonostante gli spostamenti da un comune all’altro restano bloccati, in questa settimana abbiamo effettuato decine di contravvenzioni nei confronti di persone che da altri Comuni si trovavano asenza alcun tipo di autocertificazione“. Lo spiega alla Dire il generale Ciro Esposito,della polizia locale di. Le parole delarrivano a margine delle immagini di questi giorni che hanno immortalato le strade del capoluogo campano strapiene di persone. Esposito spiega così come ugualmente, anche in questi giorni, la Polizia Municipale sta effettuando verbali e sanzioni per le disposizioni ...

