E quindi che si farà a Natale? Le ipotesi in campo per l'emergenza Covid-19 (Di lunedì 14 dicembre 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Nella giornata di lunedì 14 dicembre si terrà una nuova riunione tra gli esperti del Comitato tecnico scientifico (Cts) e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, per valutare se adottare misure anti Covid-19 più restrittive per l'imminente periodo natalizio, sulla base dei dati disponibili. I numerosi assembramenti per negozi e locali che si sono verificati in tutta la penisola durante il fine settimana e il rischio sempre più concreto di una terza ondata pandemica, infatti, hanno indotto il governo a riconsiderare le ultime regole stabilite dal Dpcm del 3 dicembre e dal decreto-legge sulle feste di Natale. Le ipotesi al vaglio dell'esecutivo al momento sono diverse: se da un lato si pensa di inasprire i divieti, dall'altra si valuta se alleggerire il blocco agli spostamenti tra comuni ...

Ferrara, Sgarbi: «Ovadia, scelta che premia il merito. Sarà uomo di teatro, non farà politica»

Perplessità e malumori di parte del mondo ebraico per gli attacchi a Israele. La replica del critico ferrarese ...

Generazione TikTok: Marty e Yuko

1. Ciao! Presentati per noi! Ciao sono Martina, in arte Marty e Yuko, ho 24 anni e vivo a Prato, in Toscana. (Sì esatto, ho qualche problemino a pronunciare la "c"). Mi sono diplomata al sociale e ho ...