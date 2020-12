Chadwick Boseman: Denzel Washtington ricorda quando consigliò all'amico di sposarsi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Denzel Washington ha raccontato di aver assistito all'amore intenso tra Chadwick Boseman e la moglie Simone Ledward, rivelando di aver consigliato all'amico scomparso di sposare la donna. Hollywood continua a ricordare l'attore prematuramente scomparso Chadwick Boseman, come ha fatto il collega Denzel Washington che ha rivelato di avergli consigliato di sposare subito Simone Ledward, la donna che poi è diventata realmente sua moglie. In una nuova intervista con CBS Sunday Morning, il regista e attore Denzel Washington, 65 anni, ha raccontato di come è stato lavorare con Chadwick Boseman sul set del film Ma Rainey's Black Bottom, ricordando di quando disse alla star di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 dicembre 2020)Washington ha raccontato di aver assistito all'amore intenso trae la moglie Simone Ledward, rivelando di aver consigliato all'scomparso di sposare la donna. Hollywood continua are l'attore prematuramente scomparso, come ha fatto il collegaWashington che ha rivelato di avergli consigliato di sposare subito Simone Ledward, la donna che poi è diventata realmente sua moglie. In una nuova intervista con CBS Sunday Morning, il regista e attoreWashington, 65 anni, ha raccontato di come è stato lavorare consul set del film Ma Rainey's Black Bottom,ndo didisse alla star di ...

