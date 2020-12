Cagliari, piccolo infortunio in casa per Gigi Riva (Di lunedì 14 dicembre 2020) Disavventura casalinga per Gigi Riva. Il campione della Nazionale e del Cagliari, è caduto di notte nella abitazione nel capoluogo sardo e ha riportato alcune escoriazioni. Subito soccorso dai familiari e dal personale di una ambulanza, Riva è stato medicato ma ha preferito non essere accompagnato al pronto soccorso. Anche i parenti dell’ex giocatore hanno confermato che sta bene e che si è trattato solo di un grande spavento. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) Disavventuralinga per. Il campione della Nazionale e del, è caduto di notte nella abitazione nel capoluogo sardo e ha riportato alcune escoriazioni. Subito soccorso dai familiari e dal personale di una ambulanza,è stato medicato ma ha preferito non essere accompagnato al pronto soccorso. Anche i parenti dell’ex giocatore hanno confermato che sta bene e che si è trattato solo di un grande spavento. SportFace.

sportface2016 : #Cagliari, spavento per #GigiRiva: piccolo infortunio in casa - it_inter : #Vidal salta anche il Cagliari, la conferma di #Conte: 'Ha avuto un piccolo problema muscolare, bisogna riportarlo… - alexfoti : @fremebonda ma non so da piccolo mio padre che non amava il calcio a parte il cagliari di riva e boninsegna quando… - mammadeicarlini : Rro mesi che non andavo a Cagliari e per nostalgia mi sono fatta un piccolo giro alla stazione dei treni. Beh che d… - obbi96 : @SkySport @anna_billo @Paolo_Assogna @angelomangiante @vanessadv2001 Bravissima Anna Billó che ha gestito con grand… -