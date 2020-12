Verissimo, Elisabetta Franchi: “L’ho seppellito e sono tornata in azienda, mi sono violentata”. Silvia Toffanin scoppia in lacrime (Di domenica 13 dicembre 2020) “Una malattia inaspettata me l’ha portato via in sei mesi. Ginevra aveva sei mesi, ci eravamo sposati un anno prima. Ho fatto degli show per non fargli capire che stava morendo. Gli nascondevo anche la morfina. Io non l’ho ancora pianto questo uomo, perché anche piangere è un lusso. Il giorno dopo che l’ho seppellito sono tornata in azienda, mi sono violentata”. Non è riuscita a trattenere le lacrime Silvia Toffanin durante il toccante racconto di Elisabetta Franchi. La stilista è stata ospite dell’ultima puntata di Verissimo e ha ripercorso tutta la sua vita, parlando a cuore aperto delle tragedie che l’hanno segnata, come la morte del suo primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) “Una malattia inaspettata me l’ha portato via in sei mesi. Ginevra aveva sei mesi, ci eravamo sposati un anno prima. Ho fatto degli show per non fargli capire che stava morendo. Gli nascondevo anche la morfina. Io non l’ho ancora pianto questo uomo, perché anche piangere è un lusso. Il giorno dopo che l’hoin, mi. Non è riuscita a trattenere ledurante il toccante racconto di. La stilista è stata ospite dell’ultima puntata die ha ripercorso tutta la sua vita, parlando a cuore aperto delle tragedie che l’hanno segnata, come la morte del suo primo ...

