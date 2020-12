Una Vita, anticipazioni: Felipe e Mauro fingono di voler acquistare alcune donne da Andrade (Di domenica 13 dicembre 2020) Andrade, Felipe e Mauro - Una Vita Il piano per liberare Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) dalle grinfie di Cesar Andrade (Alvaro Baguena) comincerà a produrre i primi risultati. Nelle puntate di Una Vita in onda da oggi, Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) continueranno infatti a tessere le loro macchinazioni per inchiodare il malvivente alle sue responsabilità e lo convinceranno a vendere loro alcune donne di colore, sperando che tra le stesse rientri anche Marcia. Non tutto andrà però come previsto. Ecco le anticipazioni da domenica 13 a venerdì 18 dicembre 2020. Una Vita: anticipazioni domenica 13 dicembre 2020 Di ritorno ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 13 dicembre 2020)- UnaIl piano per liberare Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) dalle grinfie di Cesar(Alvaro Baguena) comincerà a produrre i primi risultati. Nelle puntate di Unain onda da oggi,Alvarez Hermoso (Marc Parejo) eSan Emeterio (Gonzalo Trujillo) continueranno infatti a tessere le loro macchinazioni per inchiodare il malvivente alle sue responsabilità e lo convinceranno a vendere lorodi colore, sperando che tra le stesse rientri anche Marcia. Non tutto andrà però come previsto. Ecco leda domenica 13 a venerdì 18 dicembre 2020. Unadomenica 13 dicembre 2020 Di ritorno ...

