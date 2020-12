John Lennon, Yoko Ono rivela la verità dopo anni: “Voleva anche gli uomini, aveva desideri su…” (Di domenica 13 dicembre 2020) Erano così innamorati l’uno dell’altra che sono arrivati ad assomigliarsi: un corpo unico, irriverenti, spinti e folli: John Lennon e Yoko Ono. Hanno segnato un’epoca con la loro relazione, con l’idea che il loro amore esprimeva. Era il 9 novembre 1966 quando si sono incontrati la prima volta, all’Indica Gallery di Londra, dove Yoko teneva … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 13 dicembre 2020) Erano così innamorati l’uno dell’altra che sono arrivati ad assomigliarsi: un corpo unico, irriverenti, spinti e folli:Ono. Hanno segnato un’epoca con la loro relazione, con l’idea che il loro amore esprimeva. Era il 9 novembre 1966 quando si sono incontrati la prima volta, all’Indica Gallery di Londra, doveteneva … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

GassmanGassmann : Chi ,40 anni fa uccise John Lennon, non amava la libertà di pensiero, la libertà sessuale, non amava le diversità d… - frankgabbani : In una giornata come questa non si può non ricordare e non ringraziare John Lennon! “Grazie John!!!” #JohnLennon… - kimhs0927 : Imagine-John Lennon - MaxxGhe : [segue] Si passa da Janis Joplin a Prince, da John Lennon a Guns n’Roses, fino agli Electric Light Orchestra. Un re… - RuizVelvet92 : @PiamentaShimon john Lennon Imagine -