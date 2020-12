Iphone e sfruttamento | dopo 4 mesi senza stipendio scatta la protesta degli operai indiani

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 13 dicembre 2020) I dipendenti dello stabilimento di produzione I-phone a Taiwan hanno dato vita allala diminuzione del salario e 4di stipendi arretrati Un gruppo di dipendenti della fabbrica del gruppo taiwanese Wistron Infocomm Manufacturing, che produce I-phone per la Apple, hanno dato vita ad una rivolta venerdì notte, danneggiando lo stabile e saccheggiando l’azienda. Laarriva come risposta ad una situazione di gravedei dipendenti, esasperati da 4di arretrati e dalla diminuzione del salario. Per dare un’idea della situazione, ad un dipendente ingegnere erano state promesse 21.000 rupie (circa 285 dollari) al mese, ma inizialmente aveva percepito 16.000 rupie (217 dollari), che poi si sono ridotte a 12.000 rupie (163 dollari) negli ultimi tre ...