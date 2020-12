Gazzetta - Boscaglia carica il Palermo ' Ma Foggia resti un caso isolato'

ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: '#Boscaglia sgrida il #Palermo «Atteggiamento sbagliato»' - ForzaPalermoIT : ?? Palermo, Boscaglia vede positivo #PalermoCalcio #SerieC -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Boscaglia

Stadionews

Il Palermo di Boscaglia, reduce dalla brutta sconfitta contro il Foggia di domenica scorsa per 2-0, domani alle 14:30 affronta la Casertana allo stadio “Renzo Barbera”. Un match da vincere a tutti i c ...L'ex presidente del Palermo Liborio Polizzi, è intervenuto alle colonne de La gazzetta dello Sport per parlare dell'attuale situazione in casa rosanero: “Conosco ...