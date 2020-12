Di Francesco: “Grande partita, abbiamo sofferto le loro individualità. L’avevamo preparata per fare l’impresa” (Di domenica 13 dicembre 2020) Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha commentato così l’amaro risultato dei sardi contro l’Inter:“Al di là che sono convinto che i ragazzi abbiano dato tutto, i discorsi tecnico-tattici li lasciamo da parte. Nel momento in cui la partita sembrava indirizzata, abbiamo preso gol su due angoli. abbiamo abbassato l’attenzione a differenza del primo tempo dove abbiamo subito con facilità. abbiamo fatto una grande partita con buona personalità, nella ripresa ci siamo abbassati troppo e soffrivamo l’ampiezza al di là dei sistemi di gioco. L’Inter ha avuto ragione con le individualità, con tre gol in un quarto d’ora”. La prestazione c’è stata, te l’aspettavi così?“A inizio partita loro erano più brillanti anche nei ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Eusebio Di, allenatore del Cagliari, ha commentato così l’amaro risultato dei sardi contro l’Inter:“Al di là che sono convinto che i ragazzi abbiano dato tutto, i discorsi tecnico-tattici li lasciamo da parte. Nel momento in cui lasembrava indirizzata,preso gol su due angoli.abbassato l’attenzione a differenza del primo tempo dovesubito con facilità.fatto una grandecon buona personalità, nella ripresa ci siamo abbassati troppo e soffrivamo l’ampiezza al di là dei sistemi di gioco. L’Inter ha avuto ragione con le, con tre gol in un quarto d’ora”. La prestazione c’è stata, te l’aspettavi così?“A inizioerano più brillanti anche nei ...

GrandeFratello : Il preciso momento in cui Tommaso ha 'perso' Francesco... un momento che lo ha segnato profondamente. E che ha camb… - ManlioDS : L'AMBASCIATA D'#ITALIA IN #BRASILE SARÀ LA PRIMA AL MONDO CON CERTIFICAZIONE '#ZEROWASTE'. Ci tengo a ringraziare,… - LucyMilano92 : RT @marianomores61: acqua azzurra 2 settimane fa grazie Dottore Lei è un grande. - GiusiLaGina : RT @Franco32656300: Cosa aggiungere di più di quello che è già stato detto? Solo ammirazione. Una grande ammirazione per l'uomo #Francesco,… - marianomores61 : acqua azzurra 2 settimane fa grazie Dottore Lei è un grande. -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco “Grande Nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale in ricordo di Francesco Nerli Fortune Italia